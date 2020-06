Baltimaade presidendid kohtuvad Saaremaal

Vabariigi presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamägi ütles, et kolme Balti riigi presidentide koostööalased kohtumised on traditsioonilised.

Seekord sai kohtumispaigaks valitud Saaremaa suuresti seetõttu, et kohtumise üheks peamiseks jututeemaks on pandeemia ja selle alane koostöö nii Baltikumis, kui Euroopas laiemalt.

Linnamäe sõnul on Saaremaa Lätis ja Leedus tuntud turismisihtkoht ning siinse kohtumise üks sõnumeid on see, et siseturism ja ka Baltikumi sisene turism saab sel aastal olema hoogne ning Saaremaa on valmis külaliste võõrustamiseks.