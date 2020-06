Aia tagant mängu vaadanud FC Kuressaare fännid said endale jama kaela

FC Kuressaare presidendi Priit Penu sõnul ei ole küsimustki, et eksimus oli. "Teadsime enne mängu, et fännid tahavad staadionile tulla. Ütlesime neile, et see pole hea mõte, aga kui nad ikkagi kavatsevad tulla, siis järgigu 2+2 reeglit. Kahjuks ei suutnud fännid seda teha, mis väärib taunimist. Kui kohapeal tundus, et probleem ei ole nii suur, siis nüüd oleme aru saanud, et see oli halb käitumine," rääkis Penu.