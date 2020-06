Juulis saab Soomest otse Saaremaale

Erireisi teeb Tallink Grupi laev Victoria I. See on ettevõtte üks vähestest laevadest, mis oma suuruse tõttu saab silduda Saaremaa süvasadamas.

“Saaremaa elanikud, meedia ja kohaliku omavalitsuse esindajad on mitmeid aastaid küsinud, millal võiks mõni Tallinki laevadest alustada opereerimist Saaremaale, näiteks teel Stockholmi peatusega Saaremaal,” rääkis Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene. “Teadupoolest on paljudel Soome kodanikel Saaremaal suvekodud ja Saaremaa on soomlaste seas populaarne lähireiside sihtkoht.”