Balti presidendid kohtuvad Kuressaare keskväljakul

Kohtumispaigaks sai valitud Kuressaare, et tõmmata tähelepanu siseturismi võimalustele Balti riikides ning kutsuda inimesi üles sel suvel kõigi kolme riigi kauneid kohti avastama.

Kuressaares toimuv Eesti, Läti ja Leedu presidentide kohtumine on osa iga-aastasest traditsioonist, mis sai alguse juba 1991. aastal ning kohtumise võõrustajaks on Balti koostöö juhtriik. Eesti prioriteetideks Balti koostöös on sel aastal regionaalne julgeolek, küberkoostöö, ühenduvused kui ka kliimamuutused ja keskkonnaküsimused.