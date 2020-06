Tallink toob sel suvel Saaremaale otsereisiga ka lätlased

Selleks, et reisijatel oleks Saaremaal piisavalt aega kohalike vaatamisväärsustega tutvumiseks ja ka lihtsalt lõõgastumiseks, on Tallink pikendanud sihtkohas veedetud aega maksimumini, pakkudes reisijatele Saaremaal veetmiseks lausa 12 tundi ning Ahvenamaal 9 tundi.

„Meil on tõeliselt hea meel, et saame sel suvel ka lätlastele lõpuks pakkuda haruldast võimalust reisida oma pealinnast otse Saaremaale ja Ahvenamaale. Usun, et meie lõunanaabrite huvi meie saareparadiiside külastamise vastu saab olema suur ja kes teab, ehk on meil võimalik erinevaid üllatusi oma reisijatele pakkuda sel suvel veelgi,“ kommenteeris Tallink Latvia tegevjuht Hillard Taur.