Keskväljak läheb nädalalõppudeks lukku

Lähemal juriidilisel analüüsil vallavalitsuses selgus, et volikogu on liiklusega seotud küsimustes juba varem andnud otsustuspädevuse vallavalitsusele ning seda õigust otsustas valitsus ka kasutada.

Vallavanem Mikk Tuisk tõdes, et teema on tekitanud nii poolt- kui vastuolijaid. “Kui ei katseta, siis ei saa teada, kuidas see mõjub,” järgis Tuisk oma sõnul tarkust, et tõe kriteerium on praktika.