OTSUSTATUD ⟩ I Land Sound ei saanud vallavalitsuselt korraldamiseks luba

I Land Sound festivali taheti korraldada Orissaares kahel juuli viimasel nädalavahetusel, mõlemal korral tuhandele inimesele. Korraldajad on müünud juba rohkem kui tuhat piletit, mida omanikud ei ole rutanud tagasi müüma. Festivali korraldamisele on toetust avaldanud ka Saaremaa Ettevõtjatel Liit, vastuseisu omakorda kohalikud elanikud.

Kass ütles, et teadaolevalt on MTÜ müünud juba 1300 I Land Sound festivali passi. Sellise inimeste hulga juures on COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikku hajutamisnõuet vallavalitsuse hinnangul äärmiselt keeruline tagada. Lisaks kaasneb mitmepäevase üritusega telkimine, mis omakorda hajutamisenõude täitmist raskendab.