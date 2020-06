Koroonauuringu käigus on testitud pool tuhat saarlast

Ülikooli rahvatervishoiu teaduri Mikk Jürissoni sõnul on Saare maakonnast uuringus osalenud 689 isikut ja nendest valdav osa ehk 543 on testitud.

Saaremaalt on uuringu käigus leitud kuus SARS-CoV-2 positiivset inimest – suurem osa neist uuringu teises “laines”. “Viimases laines ühtegi positiivset ei leitud,” ütles Jürisson.

Teaduri sõnul pole kõik uuringusse kutsutud siiski soostunud selles osalema. “Keeldunuid on enam vanemates vanuserühmades, ent äraütlejaid ei ole siiski palju,” märkis Jürisson.

Tema sõnul on keeldumise põhjused erinevad. “On neid, kes peavad testi ebamugavaks või on seda juba varem teinud, ent uuringu eesmärgist aru saades on enamasti siiski testima tuldud,” rääkis Jürisson.