“Edaspidi tuleb vist vikat surnuaeda kaasa võtta”

Sellest aastast on kõik 30 Saaremaa kalmistut Saaremaa Halduse hoole all. Vaid Kudjape kalmistut hooldab Kuressaare Linnamajandus.

Saaremaa Halduse juhataja Ainer Tiitson nentis, et poole aasta jooksul on nad kalmistute kohta saanud nii kiitust kui ka laitust.

“Tõime küll teistest piirkondadest lisajõudusid kohale, kuid jäime selgelt liialt viimasele minutile,” vabandas Ainer Tiitson nende ees, kes tundsid, et kalmistu oli hooldamata. Ta lisas, et Tornimäe kalmistu kohta kaebuse esitanud inimene rääkis oma tähelepankust ka Saaremaa Halduse juhatajale: "Selgitasin tekkinud olukorda ning olukord sai lahendatud."

Ainer Tiitsoni sõnul võib tõdeda, et poole aasta tagune otsus osa kalmistuvahte koondada on mitmel pool end õigustanud.

Oma korrasolekuga on kiidusõnu teeninud näiteks Kihelkonna kalmistu, samuti on esile tõstetud Anseküla ja Jaani hooldatud kalmistuid. Just nende kalmistute kohta on inimesed leidnud, et muudatus on olnud positiivne.