Valla turismijuhiks valiti Helina Andruškevitšus

„Olen südamest liigutatud ja tohutult rõõmus, et saarlased mulle turismisektori arendamise ja tutvustamise võimaluse annavad ning samuti saan nüüd uhkusega ennast ühe Muhu küla püsielanikuks nimetada. Visit Saaremaa koos kõikide partneritega on teinud suurepärast tööd, tugevad alustalad on loodud ning usun, saame siit edasi minna sihtkoha strateegiaga, mille üle on uhked kohalikud ja mida väliskülastajad hindavad,“ sõnas Helina Andruškevitšus, kes on valmis alustama tööd 3. augustist.