UUED PIIRANGUD ⟩ Sikassaares ja Karujärve lähistel ei ole võimalik suuremahulisi tuuleparke püstitada

Vallarhitekt Mark Grimitliht märkis, et üldplaneering on praegu eskiisi vormis ning sinna on märgitud potentsiaalsed tuuleparkide alad. Need on moodustatud nii, et jääksid olemasolevatest elamutest 1000 ja alevikest 2000 meetri kaugusele. Tegemist ei tohi olla kaitsealadega või aladega, kus elavad I või II kaitsekategooria loomad.