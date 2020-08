LUUBI ALL ⟩ Kes oli Mati Kingissepp, Kalevi poeg?

Ilbi kaaslase nimi on enamikus allikates Reseeda Tomson . Ajaloolane Mart Laar kirjutas Reet Tombist, samuti on naise eesnimeks kirjutatud T(h)erese. Tema tegelik nimi oli Redese Toomson, kes sündis 10. septembril 1928 Valjala valla Haeska küla Madise talus pere kuuenda lapsena.

Läbi aastakümnete on Redesest maalitud kuvandit kui verejanulisest koletisest. Ajaloolane Garel Püüa on vahendanud Redese kunagise klassivenna Helmut Läti sõnu, et neiu olnud järsu olemisega ja erilise huumorimeeleta, väheseltsiv ning omaette hoidev tüdruk.