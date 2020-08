Väärikad pingutasid Orissaares muskleid

Tegelikult on sarnast üritust korraldatud juba viimased üheksa aastat, ent algul vaid Orissaare ning hiljem ka Pöide pensionäridele. Mitme osaleja jaoks oligi kõige toredam kokku saada inimestega väljastpoolt kodukanti ja pisut ka sportlikult jõudu katsuda.

"Saaremaa pensionäride ühenduses on maakonna igast kandist kokku 22 volinikku, kes kõik võtsid vähemalt viis inimest endaga kaasa. Kõige tähtsam ongi see, et igast piirkonnast on keegi kohal," ütles tervisepäeva korraldaja ning Saare maakonna pensionäride ühenduse juhatuse esimees Aili Juhkam.

Lisaks spordivõistlustele toimus hommikvõimlemine, taidlus ning lasti hea maitsta ka osalejate enda tehtud küpsetistel. "Iga koogi või saia sisse panid piirkonna inimesed ka vastava luuletuse ning needki tulevad ettekandele," rääkis Aili.

Naise sõnul pole pensionärid koroonaviiruse tõttu kodust ammu välja saanud ning seepärast on taoline üritus eriti tänuväärne. "Niigi esimese poolaasta istusime ja tukkusime, tervisepäev kulub kindlasti meile ära. Saaremaa pensionäride ühenduse eesmärk ongi kogu Saaremaa väärikaid haarata, et nad oleksid rõõmsad, tuleksid välja ja liigutaksid ennast."

Petankis hea tulemuse teinud kuressaarlane Helgi Kuusk ei jäänud kehva seisu ka saapaviskes. "Väga kena on kõik," kiitis Helgi. "Vahepeal tegin paar tiiru siin jooksu-

staadionil ka." Tublil sportlasel on esmaspäeval juba uus võistlus, kus ta jookseb staadionil 5 kilomeetrit. "Tulemused on mul tagantpoolt esimesed, sest minust nooremaid võistleb palju ja nende vastu ei saa. Aga põhimõte on olla teistele omavanustele ja veidi noorematele eeskujuks, et sporti võib igas vanuses teha," sõnas Helgi. Väärikate tervisepäev ongi proua jaoks veidikene nagu treeninguks tulevase võistluse heaks.

Sportmänge jälgisid pingsalt sõbrannad Laivi Laanet ja Eevi Lember, kes oma sõnutsi on üritusel poliitilisteks vaatlejateks. "Nii palju osavõtjaid on täna, et keegi peab ju neile kaasa ka elama," ütles Laivi. Eevi lisas, et vaadata on kena küll, sest siis pole mingit õelust, et kes viskas kellest rohkem. "Kes lipule kõige ligemale saab, see on võitja. Kuuli võib veeretada või visata," tutvustas Eevi parasjagu käivat võistlust. Ka saapaviskes osalema daamid eriti ei kippunud. "Kodus võiks ju saapaviset harjutada, aga seal pole kellegi peale vihastada," naeris Eevi.

