Saaremaa valla teespetsialistina asub tööle Raivo Kahm

"Raivol on väga hea haridus ja ta on pikalt ehitusvaldkonnas tegutsenud projektijuhina, kus tema töö üheks osaks on olnud ka teede ja parklatega seonduv tegevus," põhjendas abivallavanem Jüri Linde Kahmi sobivust teespetsialisti ametikohale. "Ka on Raivo paistnud varasemates ametites silma kohusetundlikkuse ja korrektsusega."

"Olles seni töötanud erasektoris, leian, et on aeg anda nüüd oma panus ka koduvalla hüvanguks ja tarbeks, rakendades kõiki seni omandatud kogemusi ja teadmisi, seda enam, et üheks tööpiirkonnaks on Pihtla, kus olen sündinud ja kasvanud," põhjendas Raivo Kahm oma kandideerimist valla teespetsialistiks. "Leian ka, et töötamine Saaremaa vallavalitsuses, mis on uus ja arenev kollektiiv, annab mulle hea võimaluse eneseteostuseks ja proovile panekuks pikaajalises perspektiivis."