Koroona pidurdas Saaremaa automüüki

Liigub tõusvas trendis

Sel aastal Hondade müügi Volkswagenite vastu vahetanud Maidu Lempu sõnul võib tegelikult siiski rahule jääda. Tema kinnitusel on esimesed seitse kuud olnud vaatamata koroonale siiski positiivsed ja ka praegu liikuvat VW müük tõusvas trendis. "Loodame, et sügisel uut lainet ei tule," oli Volkswageni esinduse juht lootusrikas.

Toyotasid müüva Tesman Auto müügi- ja teeninduse konsultandi ning kliendisuhete juhi Mart Kesküla sõnul on poolaasta olnud võrreldes eelnevaga kahtlemata tagasihoidlik. "Koroonakriis on mõjutanud kogu maailma autoturgu ning see on mõjutanud müügitulemusi olulisel määral ka meil," tõdes ta. Nõnda jäävad aastatulemused tema hinnangul kindlasti väiksemaks kui eelmisel aastal, kuid tulemust ette prognoosida on keeruline.

Audi Kuressaare esinduse juhataja Roland Saar leidis samuti, et aasta algusel pole viga olnud, ent pigem on see olnud tõesti rahulik. "Koroonamõjudest rääkides, siis hästi pole see ühelegi ettevõttele mõjunud," leidis Saar, lisades, et kindlasti annab see ka tulevikus veel tagasilööke.