Konkurent sunnib jõusaali hindu langetama

Praegu maksab spordihoone ühe külastuskorra pilet olenevalt päevast ja kellaajast täiskasvanule kas 4; 4,20 või 4,50 eurot. Õpilasele on see vastavalt euro odavam. Uue hinnakirja alusel maksab jõusaali ühekordne külastus täiskasvanule 4 eurot ja õpilasele 3 eurot. Septembrist langetatakse ka jõusaali kuukaardi hinda – kui praegu maksab see täiskasvanule 40 eurot, siis uuest kuust saab kaardi 5 eurot odavamalt. Õpilase kuukaart maksab praegu veel 30 eurot, uus hind on 28 eurot.