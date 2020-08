Saarlased viisid represseeritute mälestuseks mandrile murekivi

Pühapäeval meenutati Viljandimaal Pilistvere murekangru juures Memento eestvõttel Molotovi-Ribbentropi pakti (MRP) 81. aastapäeva. Tegemist on kohaga, kuhu alates 2. novembrist 1988 on omaksed saanud tuua kodukoha kive neile represseeritutele, kelle hauakoht on teadmata.