Valla kassa on vaid 300 000 euroga miinuses

“See väga halb ei ole. Eelarve on kontrolli all ja võrreldes lisaeelarvega reservi on. Eks paistab, mis sügis toob,” sõnas Saaremaa vallavolikogu rahanduskomisjoni esimees Jaanus Tamkivi. Mis neljapäeval volikogus esimesel lugemisel olnud tänavusse teise lisaeelarvesse puutub, siis sellega Tamkivi sõnul ühtki senti maksuraha täiendavalt laiali ei jagata. Tegu on tehniliste ümbertõstmistega ja toetuste võtmisega eelarvesse. “Hoiame väga konservatiivset joont,” märkis ta.