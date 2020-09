Taastuvenergiast ei tohi saada rohemalakas

Teadupärast on Saaremaa vallavolikogu algatatud valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise arutelud kütnud mitmel pool Saaremaal üles erinevaid kirgi. On ju planeeringu koostamise eesmärk kogu valla ruumilist arengut säästvalt ja tasakaalustavalt suunavate põhimõtete ja suundumuste väljatöötamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise põhjendus on igati tervitatav – üldplaneeringu elluviimisega kaasneva tegevuse keskkonnamõju selgitamine, hindamine ja kirjeldamine.

“Oleks mõistlik ja kiiduväärne uude planeeringusse lisada ka nõue, mis ütleb, et püstitada võib vaid uusi elektrituulikuid, kasutatud elektrituulikute püstitamine on keelatud.”- Tiit Vimberg

Iga uus asi sünnib teatud sünnivaludega. Mõneti arusaadav, et üldplaneeringu koostamine pole lapsemäng ja selle kehtestamine koos haldusreformiga oleks tekitanud uuele Saaremaa vallale suuremaid sünnitusvalusid. Praegune kehtiv olukord aga, sisuliselt juba paar aastat pärast haldusreformi, kus kuni uue ja kogu Saaremaa valla territooriumi hõlmava üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad kõik endiste valdade üldplaneeringud, võib teatud mõttes ohtlikuks ja pretsedente loovaks muutuda.

Tuulikud olgu uued

Pahapilli on kena küla Saaremaa põhjarannikul endise Mustjala valla äärealal. Ajalooliselt on selle külakese sees ka Varese sadam. Pisike küla, pisike sadam, aga suured tülid sinna kavandatava tuulegeneraatori pärast. Endise Mustjala valla ehk seega praegugi kehtiva üldplaneeringu kohaselt on ranna või kalda piiranguvööndis keelatud tootmismaa kasutust muuta selliselt, mis lubaks sinna rajada igasugu maste, sealhulgas mobiilimaste ja tuulegeneraatoreid. Sadama arendaja ei näe aga takistust, vaatamata üldplaneeringus sätestatule. Veel enam – praeguse vallavõimu laual on detailplaneering, milles taotletakse kehtiva üldplaneeringu muutmist selliselt, et arendajat huvitav tuulegeneraator ikka sadamasse püsti saaks pandud. Ja veelgi enam – vallaametnike armust saaks see tuulik olema lähimast elamust 300 m kaugusel, sest üksiktuulikute ja elamute vahelise kauguse otsustamine on antud kohaliku omavalitsuse pädevusse.

Selline dokument nagu Saare maakonnaplaneering 2030+ märgib, et Saare maakonnas on esteetilise ja puhkeväärtusega eelkõige rannaalad. Sama planeeringu tuuleenergeetikat käsitlevas teemaplaneeringus selgitatakse, et tuuliku ja elamu vaheline puhverala on 1000 meetrit. Tõsi – see kehtivat ainult tuuleparkide puhul ja nagu just mainisin, on üksiktuulikute kauguse otsustamine-määramine kohaliku omavalitsuse käes. Tuulepargiks loetakse siinkohal kahest üle 500 kW võimsusega tuulikust koosnevat elektrijaama.

Ka uue valla üldplaneeringu algetes on nii tuuleparkide kui ka (rõhutan) üksiktuulikute puhveralaks märgitud vähemalt 1000 m. Igati mõistlik ja kiiduväärne, sest igaüks võib arvata, milline vahe on, kas sinu maja läheduses jahvatavad tuult kaks poolemegavatist tuulikut ehk tuulepark või üksainus – kolm korda võimsam ehk poolteise megavatine või isegi võimsam üksiktuulik.

Et asi oleks veel selgem, siis oleks sama mõistlik ja kiiduväärne uude planeeringusse lisada ka nõue, mis eelmainitud 2030+ tuuleenergeetika teemaplaneeringus leheküljel 54 punktis 17 selges eesti keeles ütleb, et püstitada võib vaid uusi elektrituulikuid, kasutatud elektrituulikute püstitamine on keelatud.