Imeline Ida-Saaremaa – rikka ajalooga paik

Perearst Elo Lember. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Kõik algas paar nädalat tagasi lapsepõlvesõbra Vika Vissi õhinat täis telefonikõnest ja kutsest tulla tema esimesele iseseisvalt korraldatatud reisile. Määravaks sai Vika lause, et tal on uuesti silmad särama löönud, eriti pärast inspireerivat Lõuna-Eesti teistmoodi avastamist.

30-kohalise bussi täitnud igas vanuses reisijate teekond algas Kuressaarest kell 10 hommikul. Marsruut jäi esialgu saladuseks. Ilmaga meil vedas ning kui palju uut ja huvitavat me teada saime! Esmalt tutvusime Kaali lähedal Grepi tuulikuga, mille eripäraks on kõrge kivijalg. Siinmail taastavad pukktuulikuid hiidlastest meistrid, üks rahastaja on aga Saaremaa vodka tootja.

Traditsioonilise vaatamisväärsuse Kaali järve juures arutlesime meteoriidi langemise suuna üle. Väidetavalt oli see ida ning eelkõige sellise suuna tõttu võis meteoriit olla kogu Põhjala edasise elu määraja.

Juhuslikult avastatud kalmistu

Reis jätkuski ida poole ning edaspidi oli kõik ebatraditsiooniline ja üllatav. Valjalas liitus meiega sealse kooli legendaarne ajalooõpetaja Ester Vaiksaar, suurepärane jutustaja. “Kui algul tundub, et siinkandis suurt midagi vaadata pole, siis tegelikult jääb isegi päevast väheks – siinne ajalugu on lihtsalt nii rikas,” kinnitas Ester.

Kõigepealt vaatasime üle Valjala linnuse, mis on rahapuuduse tõttu üsna samas seisus, kui aastakümneid tagasi, ehkki koht vääriks kasvõi ligipääsutrepi uuendamist. Eestlaste linnused olid rajatud üsna soistele aladele, et need vallutajatele raskesti kättesaadavaks teha. Ristiusu tule ja mõõgaga toojad olid eestlaste suhtes pisut leebemad kuni Jüriöö ülestõusuni 1343, mil algasid karmid karistusaktsioonid. Pole siis raske arvata, miks eestlased erilised kristlased pole – vägisi armsaks ei saa.

Enne Valjala kirikusse jõudmist möödusime Valjala vanast kalmistust, mille kordategemine sai alguse juhuslikult avastatud kalmukivide tükkidest ning milles meie võõrustajal oli märkimisväärne roll. Vene ajal lükati sellised kohad buldooseriga siledaks.

Esimesena maeti sellele kalmistule maetud kohalik mõisnik, kes oli surnud 1771. aastal ja maetud algselt kiriku põranda alla. Ta ise olnud ka Katariina II ukaasi, et alates aastast 1772 enam kirikutesse või kirikuaedadesse matta ei tohi (polevat sanitaarne), seadustajate seas.

Käisime ka Lööne soos. Selgus, et 1946. aasta talgutega koguti vaikimisi raha hoopis Valjala rahvamaja jaoks, mis kerkis praegusesse kohta 1939. aasta (!) projekti järgi lõpuks 1950. aastal. “Saaremaa valss” kukkus aga hoolimata propagandistlikust tellimustööst kenasti välja.

Järgnes maiuspala: sõitsime mööda kohast, kust mullu leiti väga haruldane 175-grammine 3.–4. sajandist pärit kuldehe. Kuulasime, suu ammuli, jutustaja vahetuid muljeid. Veel saime teada, et kui mõnd kohta ümbritsevad õudusjutud, on need omal ajal teadlikult välja mõeldud – uudishimulike eemale peletamiseks. Seetõttu on haruldased leiud veel tänapäevalgi võimalikud.