Tõllust sai esimene hübriidlaev

TS Laevade juhatuse esimees Jaak Kaabel ütles, et Tõllu ümberehitus on järgmine suur samm kogu parvlaevanduse keskkonnasõbralikumaks muutmisel, millesse ettevõte on viimased aastad jõudsalt panustanud. „Tegutseme juba mõned aastad sihiga loobuda tulevikus täielikult Väinamere parvlaevade puhul fossiilsetest kütustest ja jõuda null-emissioonini. Tõllu ümberehitamine Eesti esimeseks hübriidreisilaevaks on suur samm selles suunas,“ lausus Kaabel, lisades, et kui osaliselt akupankadel sõitev lahendus end õigustab, minnakse sama lahenduse teed ka ettevõtte ülejäänud uute laevadega.