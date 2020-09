Saarlased stardivad Rally Estonial

See on noortele, alla 30-aastastele pilootidele mõeldud võistlusklass. Torni/Pannase auto kannab numbrit 54 ja Virvese/Pruuli auto numbrit 63.

Tema kaardilugeja Kauri Pannas usub, et see ralli on iga Eesti rallifänni ja rallimehe unistus. "Lõpuks on see kauaoodatud kodune MM-ralli ukse ees. Kindlasti püüame anda endast parima ja samal ajal nautida iga kilomeetrit nendel kiiretel ja põnevatel teedel."