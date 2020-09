TERVIS ⟩ Magab, nii et krigiseb ja ragiseb

Kuressaare haigla psühholoog Lia Hanso ütleb, et temagi mäletab lapsepõlvest, et öist hammaste krigistamist seostati ussidega. "Aga hiljem olen aru saanud, et see on ikkagi reageerimine suurtele pingetele. Lõuad on üks koht, kus pinged kipuvad realiseeruma, nagu ka näiteks õlad või rusikad," tõdeb Hanso. Mõni tõmbab käed rusikasse või pea õlgade vahele, teine hakkab magades hambaid krigistama, tuues kuuldavale helisid, mis on umbes sama hullud kui see, kui keegi küünega üle tahvli tõmbab.