Karantiiniaegne seks eakate daamidega tõi kopsaka summa

"Koroonaviiruse tõttu elas minu sõbranna 20-aastane poeg märtsist alates oma vanemate juures. Nüüd peab ta aga ülikooli naasma. Tema tuba koristades leidis ema ootamatult 100 000 dollarit sularaha," jutustas Primak.

Naise sõnul arvasid noormehe ema ja isa, et poeg võis nii suure summa teenida kas narkoäriga või oli ta selle lihtsalt kelleltki varastanud. Seepärast nõudis isa pojalt ausat vastust.

"Noormees tunnistas, et aprillis oli ta kaupluses juhuslikult sattunud vestlema ühe vanema naisterahvaga. Jutujätkuks oli noormees maininud, et tema on koroonaviirusest puhas. Seejärel pärinud eakas daam, kas noormees ei sooviks suveks veidi raha teenida. Naine lisas, et tema jõukad sõbrannad otsivad koroonaviirusest vaba noort meest, kes neile teene osutaks," jätkas Jaime Primak.

Selgus, et koroonakarantiini sunnitud eakad rikkad daamid soovisid noormehelt raha eest seksi. Ühe korra eest pakuti suisa uskumatu summa – 5000 dollarit. Aprillist kuni augustini tõi see äri noormehele sisse 100 000 dollarit. Nüüd nõuavad noormehe vanemad, et poeg selle raha naistele jalamaid tagastaks.