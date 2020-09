Põhikooliks kasvamise aeg

Oli erakorraline õppeaasta ja pole teada, mis veel tulemas on. Koroona hirmutab kogu inimkonda. Tarkusepäeval, 1. septembril oli kooliperel võimalus pärast pea pool aastat kestnud lahusolekut taas kokku saada. Nautigem siis seda aega koos ja püüdkem käituda nii, et need koosolemispäevad kestaksid. Vaid siis saavad õpetajad meid tegelikult õpetada, vaid siis saame päriselt üksteiselt õppida ja ühistest ettevõtmistest rõõmu tunda, vaid siis saame olla õnnelikud.

Lõppenud õppeaastal saime teada, et Eestis on Euroopa targimad põhikoolilõpetajad ja Saare maakond on maakondade parim PISA-s. Rõõmustas ka see, et riigieksamite tulemustes jõudsime riigi esikümne keskele. Kabaree sai kolmekümneseks... Palju jäi ka tegemata, sest 12. märtsil algas nn distantsõpe. Saime täiesti uue kogemuse, õppisime end paremini tundma, arendasime jõudsalt oma digioskusi ja adusime ka koduõppe nõrku kohti. Õppisime kõik – nii õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad. Tundub, et tulime toime ja saime targemaks – nii oma suutlikkusest kui ka koos hakkama saamisest.

Õppeaasta 2019/2020 põhieesmärk oli kasvamine põhikooliks. Ja see kasvamine jätkub ka sel õppeaastal. Nimesaaga lõppes volikogu otsusega, et SÜG-ist saab 1. septembril 2021 Kuressaare Hariduse Kool. Oleme kokku leppinud, et samaks jäävad nii kooli hümn, logo, värvid, tekkel kui ka motolause “Sapere aude”.

Viimast korda alustasime õppeaastat gümnaasiumina ja iga järgnev päev on gümnaasiumi jaoks viimane, et mitte öelda viimne. Juba oli ära viimne Jukulaager. Tuleb viimne õpetajate päev, kus tunde annavad kaheteistkümnendikud. Samas on aasta pärast alustamas uued abituriendid – tänased kaheksandikud. Tuleb viimne kabaree.

Aeg näitab, kas uus gümnaasium seda pikka traditsiooni jätkata suudab. Samas on meil võimalus mõelda, milleks meie põhikooliõpilased võimelised on – on avastuste aeg. Nii võiks seda loetelu jätkata... Kevadel algab suur pakkimine ja kolimine ning valmistumine järgmiseks õppeaastaks ajutistel pindadel.

Tulemas on ka suur vilistlaste kokkutulek mai lõpus. Saame pisaraid valada gümnaasiumina lõpetamise üle, kuid imelikul kombel muutub meie kool veelgi vanemaks. Gümnaasiumina pidasime oma sünniaastaks aastat 1865, mil kool muutus Kuressaare Poeglaste Gümnaasiumiks. Olemegi kogu aeg kasvanud...

Küllap suudame ka uuel moel elamisväärsed olla. Põhikooliks muutudes saame oma ajaloos kaugemale tagasi minna... Aasta oli siis 1522, kui Kuressaares otsustati luua kool, mis ongi päris kool, mitte piibli-lugemisõpetus kirikus. Seda mõttealgatust saamegi tähistada 2022. aasta 1. septembril, kui oma vanasse remonditud kooli naaseme. Just siis saab 500 aastat mõttest, et ka Kuressaares ja Saaremaal väärivad kõik inimesed kooliharidust ja targemaks saamist. Ja just sellega me need viissada aastat tegelenud olemegi – et me oskaks lugeda, oskaks arvutada, oskaks mõnda muud keelt ka, oskaks loodusest aru saada...

Armsad õpilased, kallid kolleegid, lugupeetud lapsevanemad! Hääd uut ja seekord eriti üksteisest hoolivat õppeaastat meile kõigile!