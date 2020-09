Rannarõõmude rikkujate koristamine peaks olema valla mure

“Tänaseks on Saaremaa vald saanud kogu kriitika hülgekorjustega tegelemise suutmatuse osas endale,” nentis vallavalitsuse järelevalve peaspetsialist Mare Liik.

Valla seisukohast peaks selliste muredega kuni maaomaniku teavitamiseni välja tegelema keskkonnainspektsioon. Neil on pädevus määrata, kas tegu on kaitsealuse loomaga, tuvastada võimalik ebaseaduslik jahipidamine ning on ka õigus mootorsõidukiga randa sõita.