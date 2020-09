Kunagine poepõleng Pidulas võinuks lõppeda katastroofiga

Süüdlast polnud raske arvata

Süttimine vaid aja küsimus

Näha oli, et kaupluse lähedal seisva kuuri süttimine on vaid aja küsimus. Uurisin ühe kohaliku mehe käest, mis seal kuuris on. Vastus oli, et see on väetisekuur. Täiendava pärimise peale sain teada, et tegemist on ammoniaagiga ja seda on umbes 200 tonni. Nüüd läks mul kiireks. Otsisin Petersoni üles ja tegin kuuldu talle teatavaks. Nüüd hakkas ka Petersonil kiire. Tuletõrjujad jätsid kaupluse rahule ja suunasid kogu võimsuse kuuri seinte ja katuse jahutamiseks. Vist oli ka viimane aeg.