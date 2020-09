Õllemeistrid suviste müügitulemuste üle ei kurda

Pihtla Pruulikoja meister Andrus Viil tõdes, et lisaks laatade vähesusele oli ka kaugemaid väliskülalisi vähem. Selle võrra oli müükki ehk veidi väiksem. "Samas on müük kui selline kõigest raha ja riigimaksud, aga olulisem on see, et inimene, kes Pihtla Pruulikoda ja Saaremaad külastab, saab aru, mida talle maitsta antakse, mis maitsega on tegemist ja miks maitse selline või teistsugune on," rääkis Viil.