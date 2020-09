Saaremaa laulu- ja tantsupidu peetakse eraldi pidudena tuleva aasta juunis

Saare maakonna 52. laulupeo ja 47. tantsupeo korralduskomisjonide eilsel ühiskoosolekul lepiti kokku, et tuleva aasta juunis korraldatakse kaks suurt rahvapidu maakonna rahvale ja külalistele.

Komisjoni esimees, Saaremaa valla kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Aarne Põlluäär ütles, et seoses sel aastal Saaremaad tabanud viiruslainest tingitult ära jäänud maakonna laulupeoga seisame tõsise valiku ees, kuidas korraldada ära maakonna jaoks kolm nii olulist rahvapidu. „See on tõsine väljakutse, kuid väljakutsed meile meeldivad ja tuleme nendega kindlasti toime,“ sõnas ta.

Põlluäär tõi lauale vaid ühe variandi, mille kohaselt korraldatakse kaks eraldi pidu, üks 2021. aasta juunikuu alguses ja teine 2021. aasta jaanipäeva järgselt. Komisjon oli sellise korraldusega päri. Põlluääre sõnul analüüsis kultuuri- ja spordiosakond ka ühe suure peo võimalust, kuid kuna selle korraldamisega kokkuhoidu saavutada ei ole võimalik ja pidude kontseptsioonid on sedavõrd erinevad, siis on mõistlik teha kaks eraldi rahvapidu.

„2021. aasta on vaieldamatult tiheda ajagraafikuga aasta, kuna 2020. aasta sisutegevused jäid valdavalt ära. Kuna samal ajal meie peoga toimub Rakveres 5. ja 6. juunil ka Meeste Tantsupidu Neli Venda ning 13. juunil Jõgeval III Eesti Naiste Tantsupidu PereLugu, siis loodame korraldajate poolt väga, et maakonna kollektiivid valivad siiski maakonna peo ja see tuleb sama uhke ja väärikas kui varasemate aastate peod,“ lisas Põlluäär.