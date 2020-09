Valgevenelane ei taha isegi leebet okupatsiooni

Nad teadsid, et Leedus ja Poolas on kõik palju kallim ja keerulisem. Venemaal aga... noh, sel polegi nende jaoks tähtsust, sest – nad ei ole venelased.

Venelasi elab Valgevenes vähe – nii umbes 8% (Eestis endiselt 25%); poolakaid 3–4%, ukrainlasi 2–3%. Neile meeldis Batja (Lukašenka), sest kütus ja kommunaalid olid odavad (ja on ikka veel, kuigi kõik hinnad on tõusuteel).

Teadlikumad, nutikamad, haritud ja lihtsalt avarama pilguga inimesed hoidsid suu kinni, sest elada ju võis... ja kui võimudega tüli ei norinud... Eks need samad hüved – odav kütus ja puhas park – meeldisid neilegi. Muidugi olid eluga rahul nomenklatuursed tegelased. Võim korrumpeerub ja absoluutne võim korrumpeerub absoluutselt. Nii on juhtunud ka Valgevenes. Tõenäoliselt olid Lukašenkal oma rahva suhtes isegi head kavatsused, kuid vägisi armsaks ei saa. Et oma “häid kavatsusi” ellu viia, tuli nomenklatuuri aina suurendada, kuni kõik ka madalaima gaasihinna juures kiiva kiskuma hakkas. Nagu õpikust.

Valgevenelased ei taha enam vägivaldset diktatuuri, nad ei taha uut Vene okupatsiooni, olgu see kui leebe tahes. Muidugi meeldib neile odav gaas ja kõva kord tänavatel – (peaaegu) ilma kuritegevuseta –, kuid sellel on hind ning on ju näha, et valgevenelased ei taha enam seda hinda maksta.