Teatrisse minnes saab osta maski ja nime kirja panna

Kuressaare teatri juhatuse liige Piret Rauk ütles, et Kuressaare teatris algab hooaeg 10. oktoobri esietendusega “Shakespeare´i kogutud teosed”. Oktoobri alguses on lasteetendused nii Kuressaares kui ka mujal Saaremaal ning siiani on teater teenindanud külalisetendusi. “Teatrisse saab tulla tund enne etenduse algust. Oleme inimesi palunud mitte jätta tulekut viimasele minutile. Saali lastakse publik aegsasti. Saab osta maski ja publikuteenindajad teenindavad kontaktivabalt,” rääkis Rauk. Majas on piisavalt desovahendeid ning pindu teatrimajas desinfitseeritakse igapäevaselt.

Piret Rauk märkis, et ka Kuressaare teater on kogunud publiku kontaktandmeid, seda on tehtud peamiselt teatrikassas. Raugi sõnul on inimesed olnud seejuures väga mõistvad ning teater on külastajatele selle eest ääretult tänulik.