Hõljuklaev peaks väikesaarte rahva elu lihtsustama

Vallavalitsuse transpordi peaspetsialisti Martin Kulderknupu sõnul on tegemist Mars 10 tüüpi õhkpadjal hõljuklaevaga, mis on mõeldud ühenduse tagamiseks Vilsandi ja Abruka saarega navigatsiooniperioodivälisel ajal ehk talvel jää tekkimise ja kevadel jää sulamise perioodil.

Hõljuki eeldatav maksimaalne tarneaeg on kuni viis kuud ehk hiljemalt 2021. aasta veebruaris peaks hõljuk transpordi peaspetsialisti sõnul Saaremaal olema. Seni näiteks Saaremaa ja Vilsandi vahel ühenduse pidamiseks kasutusel olnud amfiibsõiduk Argo on amortiseerunud, kasutusel aastast 2005 ning seda on viimastel aastatel tihedalt remonditud. Kuna selle varuosi tuli tellida Soomest, on nende tarneajad olnud pikad ning kõik see on andnud püsiühenduse teenuse kvaliteedi osas tunda.