Koduteenuse vajajaist keegi abita ei jää!

Saatejuht Tõnis Kipper: Mis tingis sotsiaalteenuste hinna kehtestamise?

Marili Niits: Koduteenuse ülevaatamise üks põhjus on see, et oleme üle kogu Saaremaa valla koduteenust osutanud ligi kolm aastat ja saanud nii klientidelt, koduhooldajatelt kui ka sotsiaaltööspetsialistidelt ühe või teise asja kohta tagasisidet.

Teisalt – ühele, küll mitte väga suurele osale klientidest, on seni teenust osutatud projektiraha eest. Projekti eesmärk on teada saada ka seda, kui suur on tegelik nõudlus teenuse järele. Nüüd, mil projekt peagi lõpeb, me projektiraha enam kasutada ei saa. Ka seetõttu oli sobiv aeg üle vaadata, milline meie koduteenus edaspidi olema hakkab.

Saaremaa vald on üks väheseid omavalitsusi Eestis, kus koduteenus on veel tasuta.

Mida valla pakutav koduteenus endast kujutab ja mida sisaldab?

Mare Naaber: Koduteenuse eesmärk on inimest toetada, et ta saaks nii kaua kui võimalik oma kodus elada. Et ta ei peaks minema hooldekodusse või saaks sinna minekut võimalikult kaua edasi lükata. Vald aitab inimest tegevustes, millega too ise hakkama ei saa või mille tegemisel ta abi vajab. Teenuse raames tehtavate tegevuste hulk on väga lai. Peamised on näiteks toidu kojutoomine, eluruumi korrastamine, erinevad hooldustoi-mingud. Milliseid teenuseid konkreetse inimese jaoks koduteenuse raames tehakse, lepib sotsiaaltööspetsialist temaga kokku koduvisiidi raames.

Kuidas see ühe korra hind – 5 eurot üksi elavale inimesele ja 6,5 eurot kahele ühes leibkonnas elavale inimesele – kujuneb? Kuidas on võimalik panna numbritesse näiteks poeskäimine, toa koristamine ja kuldkalade toitmine?

Naaber: Hakkasime koduteenust aktiivselt arendama juba mullu sügisel, aluseks oli ka inimeste endi tagasiside selle kohta, mis toimib ja mis mitte ning mis tegevusi inimesed veel koduteenuse raames sooviksid. Kuna arvamusi tuli väga erinevaid, oli oluline, et ei tekiks olukorda, kus üht tegevust ühes valla otsas teeme, teises aga mitte. Tahame, et teenuse standard ja kvaliteet oleks üks. Tänaseks on meil detailne loetelu, mida teenuse raames teha saab. On ka pisut vangerdamisruumi, sest kõiki detaile ei ole võimalik kohe paika panna. Teenus määratakse ju inimesele pikemaks ajaks.

Meil ei ole sellist hinnakirja, et puude tuppa toomine maksab niipalju ja hooldustegevus naapalju. Arutasime ka seda võimalust, ent see oleks väga keeruline nii teenust saava inimese jaoks kui ka administratiivselt. Jõudsime järeldusele, et mõistlik on kehtestada hind korra kohta, mille sisse mahuvad inimesele vajalikud teenused ära.

Neli eurot korra kohta on inimese nii-öelda omaosalus, aga mis see üks teenindamiskord tegelikult maksab?