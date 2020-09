Elu maal – vaev või idüll?

See on ilmselgelt läbi kaalutud käik ning inimene muudab sellega kogu oma elu. Ja ta ei koli sinna selleks, et kuu või aasta pärast või lähiajal sealt minema tõmmata või pankrotti minna. Me ostame maale kodu, et saaksime ka oma viimased elupäevad looduse keskel veeta.

Kodulaenu makse on kõige esimene asi, mille üle kanname, sest isegi mingid telekommunikatsiooni asjad ei ole nii tähtsad kui täitsa oma kodu.

Kui vaid saaks ikkagi riiklikult kas mingi laenuvõimaluse või käenduse võimaluse, et lihtsalt oleks võimalik maakodu ostuks laenu võtta. Ma ei luni siin mingeid toetusi ega eeliseid. Lihtsalt, et keegi annaks sarnased võimalused, mis on linnas.

Soe vesi – milline luksus!

Meie näiteks kolisime sellisesse majja, kus ei olnud vett ega WC-d. Esimest korda jäime ööseks –15-kraadise külmaga pärast korstnapühkijalt küttekehade kasutamisele heakskiidu saamist. Oli huvitav, sest alguses oli ka toas –15 kraadi. Aga hakkama saime. Ja väga mõnus oli. Ehk loobusime kõikidest tänapäeva mugavustest selleks, et enda sees oleks rahu.

Me oleme taasavastanud selle, et kui kraanist tuleb jooksev vesi, siis on see midagi erakordset. Kui peaks veel sooja vett tulema – milline luksus! Vesiklosett – mis see veel on? Ehk tegelikult avastad sellises kohas elades endas primaarsed vajadused, mille nimel hakkad iga päev vaeva nägema. Mingisugune tööstress või muud arenenud ühiskonnaga kaasnevad emotsionaalsed probleemid kaovad kohe, sest kui sul on vaja ellujäämiseks ikkagi tuba kütta ja puud hakkavad otsa saama, siis on prioriteet kuivade küttepuude leidmine, mitte poliitilised võimuvõitlused, tähtajad töö juures või ebameeldivad kliendid. Endas selle külje avastamine või taasavastamine on äge.

Hakkad tähele panema loodust ja selle muutusi erinevatel aastaaegadel. Rõõm, mis tekib sinu mulda pandud seemnest kasvanud taime vilju korjates või päikeseloojanguid imetledes. Hirve möirged pimedas metsas hirmutavad alguses üpris kenasti, aga hiljem teevad juba nalja, sest kohati on need väga veidrad. Muud meelelahutused on ju ka alles jäänud, sest linnas saab käia kohvitamas, kinotamas, šoppamas jne. Sõbrad käivad jätkuvalt külas ja sa ise nende juures.

Muuseas, küla võttis meid väga hästi vastu. Viis aastat kortermajas elades suhtlesime naabritega tere/head-päeva-vajaduse baasil ja rohkem mitte.