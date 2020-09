Saarlane Ave Kuusk kandidaat “Südamega tegija” tiitlile

Saaremaa Lihatööstuse tootmismeister Ave Kuusk on tootmisosakonna tööd korraldanud viimased 23 aastat, kuid lihatööstuses on Ave olnud juba 1986. aastast. Rahuliku ja sõbraliku Ave positiivsus innustab ka teisi töötajaid, samuti on Ave alati valmis kolleege abistama ning on jalad-maas suhtumisega kiire probleemide lahendaja, öeldakse Ave iseloomustuses.