Tugispetsialistide põuda saame leevendada ka ise

Sel probleemil on mitu tahku. Üks põhjus on nendele spetsialistidele pakutavates tingimustes. Kui varem napsati noored spetsialistid meditsiinivaldkonda, siis praeguseks on hariduses neile pakutavad tingimused kohati isegi paremad: pikem puhkus, lühem töönädal. Ka töötasu on jõudnud tervishoius tegutsevate spetsialistide palkadele järele.

Paraku on nii, et kui tugispetsialistiks õppinud noor inimene pole Saaremaaga seotud, siis ta siia pigem ei tule. Kes peab nullist alustama ja elukoha otsima, valib Saaremaa asemel mõne teise koha. Rohkem võiks motiveerida see, kui talle siit elamispinda või mingisugust toetust pakutaks. Seepärast on mul suur lootus valmivale valla üürimajale.

Põhjus, miks tugispetsialiste napib, on ka see, et töö ise on väga keeruline. Üksi tegutsedes ähvardab aga oht läbi põleda. Nii oligi üks tugikeskuse loomise mõte koondada kompetents ühte kohta kokku. Et tugispetsialistina tegutsev inimene teaks – ta ei ole üksi, vaid keskuses on hulk sarnase hariduse ja mõtteviisiga kolleege, kellega nõu pidada. Meie töötajad on meile ka kinnitanud, kui oluline see nende jaoks on.

Kuidas siis tugispetsialistide põuda leevendada? Üks võimalus oleks see, kui kõik need tugispetsialisti haridusega inimesed, kes praegu mõnes muus ametis töötavad, oma õpitud eriala juurde naaseks. Samuti võiks meie oma kogukonna inimesed minna tugispetsialistiks õppima ja siis siia tagasi tulla. Kõik nad on meie keskusesse teretulnud.