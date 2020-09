Tormis purunenud Tagaranna muul ootab kordategemist

Tagaranna külavanem Andres Tarvis ütles, et praegune olukord sadamas on katastroofiline ja nukker. Tema sõnul käisid valla töötajad muuli purustustega tutvumas ja lubasid leida eelarvest raha muuli kordategemiseks.

Paadiomanikud ootavad kärsitult, et muul võimalikult kiiresti korda tehtaks. Praegused vaiksed ilmad sobivad tööks nagu valatult, ent vald millegipärast viivitab tööga, ütles Tagaranna elanik Raul Allvee . Kui muuli enne sügistorme korda ei saa, on kevadeks sellest vaid pool järel, lisas ta.

Rannaaugu sadama operaatori Shinetes OÜ omaniku Heiki Soodla sõnul on ta muuli purustustega kursis. “Meil on vallaga sadama kasutuse osas kokkulepe, et vald näeb enda rolli suuremana, ja valla initsiatiiv on igal juhul väga tervitatav,” ütles ta.