Rannakalurid püüdsid aegade viletsaima saagi

Numbrid räägivad rannapüügi ikaldusest selget keelt: 2020. aasta püük on vaid 70 tonni, viimasest viiest aastast on seni olnud viletsaim aasta 2018, kui püüti 155 tonni räime. Headel aastatel on saagid kaugelt üle 300 tonni. Eranditult kõik Saarte Häälega rääkinud kalurid ja kalandusega seotud inimesed ütlesid, et numbriliselt on tegu aegade viletsaima aastaga.