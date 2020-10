Pritsumehed paluvad külarahval oma teed üle vaadata

Nädal tagasi kirjutas Saarte Hääl, et kuigi inimesed on harjunud oma hoovi sõiduautodega sisse sõitma, peaks jälgima ka seda, et tee oleks nii kõrguselt kui ka laiuselt kolme meetri ulatuses vaba, nii et ka päästeameti autod sealt vajadusel läbi mahuksid ega kaotaks väärtuslikku aega.

Samale probleemile pööras eile tähelepanu ka Leisi vabatahtlik päästekomando. "Aastatega on sõiduteede ääres kasvavad puud meie külades kasvanud nii suureks, et suurtel autodel on teatud kodudeni pea võimatu jõuda. Oksad ulatuvad kohati üle sõidutee ja takistavad läbisõitu," on kirjas nende Facebooki lehel.

Päästjad paluvad inimestel pöörata tähelepanu sellele, kas vajadusel jõuab päästeauto kiiresti hooneni, ilma et selle läbipääsu takistaksid teeäärsed puud ja nende oksad.

Samuti tuleks üle vaadata, kas teekate on päästeauto läbisõiduks piisavalt tugev ja kannab ära ka auto 18 600 kg täismassi.