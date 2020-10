Eesti olümpiakomitee tunnustas perekond Rüütelit Saaremaalt

Eesti olümpiakomitee liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi sõnul tänatakse perekondi, kus kõik liikmed tegelevad aktiivselt liikumisharrastusega. “EOK üks prioriteete on perespordi edendamine ja on taas kord väga hea meel võõrustada kõigi 15 maakonna sportlikumaid peresid Tallinnas. On selge, et lasteaedadel, koolidel ja spordiorganisatsioonidel on oluline ja toetav roll igapäevase liikumisaktiivsuse tõstmisel ja liikumiseks lahenduste pakkumisel, kuid lõpuks taandub rõhuasetus siiski peres olevatele väärtustele ja hoiakutele. Peredes, kes nüüd Tallinna väisavad, on liikumisharrastus kõigi pereliikmete lahutamatu osa, ning see väärib märkamist ja tunnustamist,” ütles Lusmägi.