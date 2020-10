Maskid ette ja raja äärde – täna algab 53. Saaremaa ralli

Eesti rallihooaja viimase võistluse ametlikus stardinimekirjas on hetkel 130 autot, kuid lõplik osalejate arv selgub siis, kui kõik on stardilipu alt läbi sõitnud.

"Teisipäevahommikuse seisuga oli 110," ütles Saaremaa ralli direktor Villi Pihl kolmapäeval. Paljud välisriikide sõitjad on otsustanud mitte tulla, kuna rallil osalemine tähendaks igal pool karantiini. Direktori sõnul on ettevalmistused siiski lõpusirgel ja täna kell 18.00 sõidab esimene auto Kuressaare kesklinnas poodiumile ning 18.38 antakse start Järise kiiruskatsele, seejärel Rahtla katsele.

Laupäeval sõidetakse kaks korda nii Undvas, Orikülas kui ka Toomalõukal. Ralli lõpetab Kuuse kiiruskatse Karujärve kandis ja sinna stardib esimene auto kell 16.51. Ralli finiš on laupäeval kell 18.26 taas kesklinnas. Ralli pikkus on 490 kilomeetrit, millest on saja kilomeetri jagu kiiruskatseid.

Villi Pihl ütles, et ralli algus ja lõpp on küll poodiumil ning ehk tehakse seal ka paar intervjuud, kuid tavapärast pidulikku üritust ei ole. Rallikatsetel tuleb publikul sel aastal kanda maski.

Rallilegend naudib protsessi

Stardis on ka legendaarne rallisõitja Margus Murakas, kes on Saaremaa teid mõõtnud juba eelmise sajandi kaheksakümnendatest. Viimastel aastatel on Murakas sõitnud Audi S1 autoga, mida ta ise arendab. Enda sõnul osaleb ta rallidel nii, nagu parasjagu tuhin peale tuleb. Saaremaale on alati kindel tulek. Sel aastal pole kellelgi palju võistlusvõimalusi olnud ning seepärast oodatakse Saaremaa rallit eriti.

"Meie naudime siin protsessi," kinnitas kunagine Eesti tippsõitja, viidates, et tema tulemuse peale orienteeritud ei ole. Soov on auto normaalselt sõitma saada ja kui tehnika kestab, siis ka korralikult finišisse jõuda.

Selleaastase Saaremaa ralli auks on valminud ka üks ürituse ajaloost rääkiv auto. Rallihuvilise Hannes Bõstrovi käe all sai alles esmaspäeval valmis 30 aastat tagasi Saaremaa rallimeistriteks tulnud Vambola Ranna ja Ivo Vaheri auto koopia. Juba mõned päevad on numbrit 11 kandev punast värvi auto seisnud Kuressaare kesklinnas poodiumil. Bõstrovi sõnul oli Ranna ja Vaheri auto esimene rallikas, mis talle meeldima hakkas.

Saaremaa meistrite auto

"Olen originaaliga isegi ühe korra kõrvalistujana sõita saanud," meenutab Bõstrov poisipõlve eredat kogemust.

Sel suvel otsustas ta osta ühe Lada ning anda sellele omaaegse ralliauto sisu ja välimus. Ranna ja Vaheri kunagist autot enam alles ei ole ning seega tuli ehitada piltide järgi. Ette võeti 1986. aasta Tehumardi ralli plakat, kus Ranna-Vaheri auto peal. Bõstrov usub, et välimus tuli päris autentne, isegi väiksemad kleebised on järele tehtud. Auto sisemus on samuti ralliautole kohane: seal on nii õige rool, turvapuur kui ka istmed. Bõstrov kinnitab, et istmed on koopiad tol ajal kasutusel olnud istmetest ning pehme osa on neile teinud sama sadulsepp, kes tegi istmed omaaegsele autole.

Kõik ei ole autos siiski uus, märgib Bõstrov ja näitab kahte oranži kiivrit, mis kuulusidki tänaseks juba manalateed läinud Vambola Rannale ja Ivo Vaherile. Vanadest aegadest on ka auto rool.

Hannes Bõstrov lisab, et ta plaanis ka mootori teha samasuguseks, nagu see kunagi oli, kuid aega hakkas nappima.