VANA KULD ⟩ Unetud töömesilased, kelle õlul kogu rallivärk seisab

Saaremaa mereõhk vahetub taas bensiiniaurudega ja metsatukkade vaikuse asendab mootorimürin – käes on rallinädalavahetus. Kui pealtvaatajate jaoks jätkub elamusi vaid paariks päevaks, siis võistlejad on ralliks tööd ja ettevalmistusi teinud märksa pikemalt. On aga veel üks oluline lüli, kelleta ükski võidusõiduhimuline rajale ei saaks. Taustajõud, kelle õlul on palju vastutust ja kes võistluseelsel nädalal elabki ilmselt garaažis – rallimehaanik.