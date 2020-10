Aili Kokk naudib elu ja sõpru: “See on nii tore!”

“Aga nüüd on mul nii arvuti kui ka nutitelefon. Just käisid lapsed külas. Avastasin äkki, et istume kõik diivanil, ninapidi telefonides. Hakkasin valju häälega naerma: see ongi siis vanaema sünnipäev!” räägib ta. “Jumal tänatud, et ma üksi elan. Keegi ei saa mind keelata – kui tahan, olen telefonis või arvutis, kui tahan, vaatan telekat.”

“Nüüd naudin elu. See on nii tore. Meie seltskond on selline vanemaealine juba ja me oleme ikka rääkinud, et kõige selle kõrval, mis maailmas toimub, elame meie siin Eestis nagu vanajumala selja taga. Millest meil puudu on? Kõike on poest saada. Isegi Ameerikas käisin ära. Mida sa veel tahad?” räägib Aili.