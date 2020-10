Haigla sai Sinilillekampaania abiga teraapilise tasakaalualuse

Näiteks on seadmel üks mäng, kus ekraanile ilmub korvike, mida saab liigutada iseenda tasakaalu paremale ja vasakule juhatades. Ekraanil puu otsast kukkuvate õunakeste korvi püüdmine on tõeline mängulises vormis teraapia.

Seadmel on mitmeid kasutamisviise ning treenida saab nii istudes kui ka seistes, täita erinevaid interaktiivseid ülesandeid ja valida mitmete mängude vahel. Tasakaalualus on abiks koordinatsioonivõime ja tasakaalu treenimisel ning seeläbi on inimesel võimalik parandada oma füüsist ning elukvaliteeti. Säärase interaktiivse seadme abil treenimine on turvaline ja saab ka oma soorituse kohta tagasisidet.