Uimeahvi ja vallaga sõjajalal ärimees jäi kohtus kaotajaks

Vooglaiu sõnul kostab Uime baarist ja selle lähiümbrusest nädalavahetusel öösiti selline lärm, et külaliskortereid pole võimalik välja rentida. Ettevõtja sõnutsi pole vald probleemi lahendamiseks astunud piisavalt resoluutseid samme ning probleem on kestnud juba vähemalt viis aastat.

Kohtutee võttis Vooglaid ette eesmärgiga, et vald "hakkaks lõpuks oma kohust täitma ja kuidagigi öörahu reguleerima".

Kohus leidis, et vald ei ole probleemi lahendamisel tegevusetu olnud. Uime baari pidaja on valla ettepanekul teinud mitmeid muudatusi senises tegevuses, näiteks on lõpetatud Kauba tänaval asunud väliterrassi kasutamise leping.