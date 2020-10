JUHTKIRI ⟩ Kullaprooviga töötaja

Inimene võib tegutseda aastaid oma valdkonnas, ilma et ta selle vastu erilist huvi tunneks. Küllap tuleb siit ka väljend "tööl käima". Samas see, kes teeb oma tööd südamega, tunneb oma ala hästi ning püüab selle arengule ka omalt poolt kaasa aidata. Mis sellest, et tema amet ei pruugi olla kergete killast.