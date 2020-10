AJUTINE LAHENDUS ⟩ Kasvanud kaubavedu tõi Kuivastu-Virtsu liinile tihedama graafiku

Virtsu-Kuivastu liinil on veokite ja haagiste maht alates juunist igakuiselt kasvanud üle 10%. Septembris liikus neid üle väina koguni 17% rohkem kui mullu ja oktoobri 20 esimese päevaga oli veokeid-haagiseid liinil 13% rohkem kui möödunud aasta samal kuul.

See on omakorda toonud veofirmadele kaasa pikemad ooteajad sadamates. Selleks, et tagada edaspidi sujuvam liikumisvõimalus ka suurtele sõidukitele, tihendas TS Laevad koostöös maanteeametiga Virtsu-Kuivastu liini graafikut ja lisanud alates 21. oktoobrist kuni 5. novembrini kaks lisaväljumist kummastki sadamast.