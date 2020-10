Olavi Pesti mõtteseosed jõuavad lugejateni

Saaremaa muuseumi toimetiste sarjas avaldatud raamat sisaldab 68 mitmesugust laadi kirjutist aastaist 1978–2018. Enamik neist käsitleb Saare maakonna aja- ja kultuurilugu ning siin tegutsenud silmapaistvate inimeste elu ja tööd. 446-leheküljeline raamat on ülesehituselt mitmekesine: sisukorras on 40 artiklit, 17 arvamuslugu, kolm arvustust, neli intervjuud, kaks tõlget ja kaks nekroloogi. Varem avaldatud lugude kõrval on ka üks tekst, mis näeb trükivalgust esmakordselt – järelehüüe kirjanik Jüri Tuulikule pealkirja all “Jüri ei olnud naljamees”.