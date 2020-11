KOROONAVIIRUS ⟩ Ööpäevaga lisandus 61 positiivset testi, neist 2 Saaremaale

Ühe Saaremaale lisandunud nakatumise juhtumi asjaolud on selgitamisel, teine rahvastikuregistri järgi Saaremaale laekunud juhtum on üle antud põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab Harjumaal. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 245 inimest, kellest 55 on haigestunud.