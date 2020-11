Antikehade testid: saarlastel ei ole karjaimmuunsust

Mandril on pead tõstmas uus koroonalaine, ent saarlased on seni ohtratest uutest haigusjuhtumitest pääsenud.

Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane põhjendas seda asjaoluga, et Saaremaal on inimasustus hajusam ja tõenäoliselt puututakse üksteisega vähem kokku. Terviseamet on ka kõik senised haigete kontaktsed isoleerinud.

“Meil on ka rohkem antikehadega inimesi kui mandril, KoroSero-Est-1 järgi on neid Tallinnas 1,4% ja Saaremaal 6,2%. Kõik need tegurid kokku on ilmselt mõjutanud, et meil on koroonaviiruse nakatumiskordaja väiksem. Samas peame endiselt koroonaviiruse suhtes tähelepanelikud olema ja käituma vastutustundlikult,” rääkis Laane.

Haigla ravijuht ütles, et kui KoroSero-Est-1 uuringu tulemuse põhjal on Saaremaal SARS-CoV2 viirusega kokku puutunud 6,2% elanikest, siis 80% leitud antikehadest on viirust neutraliseerivad.

“Neutraliseerivate antikehade olemasolu tähendab immuunsust ja hetkel määratud antikehade leid kaitseb meid väga suure tõenäosusega COVID-19 infektsiooni vastu,” lausus ravijuht.

Selle nädala kolmapäevase seisuga oli võetud 2410 proovi, nendest 255 ehk 10,6% osutusid antikehade suhtes positiivseks. Eile lõunase seisuga oli Kuressaare haigla labor võtnud 2446 antikehade proovi.

“Sooviksime ära testida vähemalt 10% Saare maakonna elanikest ehk teha antikehade testi 3000-le meie kogukonna elanikule. Seniste tulemuste põhjal võime järeldada, et kevadine koroonakriis Saaremaale karjaimmuunsust ei toonud,” ütles Laane.

17. augustil sõlmis Kuressaare haigla haigekassaga toetuse kasutamise lepingu, mille eesmärgiks on toetada sero-epidemioloogilisi uuringuid Saare maakonnas ning IgG-tüüpi antikeha uuringu alusel positiivsete antikehade leiu korral patsiente nõustada.